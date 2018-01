PALERMO - Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato il fermo di Florin Buzilà, 19 anni e Paul Todirascu, 18 ann, due cugini romeni accusati dell'omicidio di Alina Elena Bità, 28 anni, strangolata in casa a Cerda (Pa) lo scorso 9 ottobre 2017 in presenza della sua figlioletta di 11 mesi. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. Buzilà e Todirascu, avrebbero ucciso la giovane mamma nel tentativo di portare via qualche centinaio di euro che si trovavano in casa. (ANSA).