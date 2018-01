Regia di Damiano Michieletto, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti e luci di Alessandro Carletti. Direttore Gabriele Ferro, nel cast Roberto Frontali (Guillaume Tell), Dmitry Korchak (Arnold Melcthal) e Nino Machaidze (Mathilde), che hanno debuttato nei rispettivi ruoli; Insieme a loro Marco Spotti (Walter Furst), Emanuele Cordaro (Melcthal), Anna Maria Sarra (Jemmy), Luca Tittoto (Gesler), Enkelejda Shkoza (Hedwige), Matteo Mezzaro (Rodolphe), Enea Scala (Ruodi) che ieri ha sostituito Pietro Adaini indisposto, Paolo Orecchia (Leuthold) e Cosimo Diano (Un chausseur).

Tra il pubblico presente in sala, oltre al sindaco Leoluca Orlando, anche il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti, il prefetto Antonella De Miro, il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

Le recite proseguono fino al 31 gennaio, nel secondo cast, che debutterà il 27 gennaio, canteranno Davide Damiani (Guillaume Tell), Enea Scala (Arnold) e Salome Jicia (Mathilde). Per il prolungarsi dell'indisposizione di Pietro Adaini, anche nella recita del 25 gennaio il ruolo di Ruodi sarà sostenuto da Enea Scala.

assente da oltre cinquant’anni dalle scene palermitane, e per la prima volta nella versione originale in lingua francese.è stato molto apprezzato dal pubblico, così come grandi applausi hanno ottenuto tutti i solisti, il direttore musicale del Teatro Massimo Gabriele Ferro che ha saldamente condotto l’Orchestra del Teatro per le oltre quattro ore dello spettacolo, e il Coro diretto da Piero Monti. Applausi a scena aperta in particolare per i tre protagonisti, il baritono Roberto Frontali (ruolo del titolo), il soprano Nino Machaidze (Mathilde) e il tenore Dmitry Korchak (Arnold).Il 2018 è l’anno in cui si metteranno alla prova le eccellenze di Palermo, certamente il Massimo è un’eccellenza vera e uscirà più forte da quest’anno in cui Palermo è Capitale della Cultura". Il sovrintendente Francesco Giambrone esprime "grande soddisfazione per uno spettacolo che ha richiesto un forte impegno da parte di tutti i lavoratori della Fondazione, con un risultato eccezionale dal punto di vista artistico e dell’allestimento scenico".