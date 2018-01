La prima, insegnante e consigliere comunale, si occuperà di Pubblica istruzione, Beni culturali, Lavori pubblici, Trasparenza e Comunicazioni. Zingales, geologo ed esperto di progettazione europea era già consulente del sindaco. A Zingales sono andate le deleghe alle Attività produttive, Urbanistica ed Edilizia, Servizi cimiteriali e Tributi.

“Entrano a far parte della nostra squadra due qualificati professionisti – ha detto Capizzi -. Paola Naimi vanta un’esperienza nel settore della Pubblica Istruzione, e dei Lavori Pubblici in quanto ha ricoperto anche la carica di presidente della terza commissione consiliare. Zingales ha competenze nel settore della programmazione europea e ambiente ed ha già collaborato con il nostro comune in qualità di consulente. Ringrazio per il lavoro svolto gli assessori uscenti Filippo Madonia e Nadia Battaglia e auguro ai nuovi assessori un buon lavoro”.

A questo punto, la giunta è nelle condizioni di affrontare il delicato momento legato alle decisioni che arriveranno dalla Corte dei Conti sull’adesione da parte di Monreale alle nuove norme sul dissesto, da cui dipenderà il prosieguo dell’amministrazione Capizzi. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità in merito.