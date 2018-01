"Purtroppo i furti di luce non risparmiano alcuna zona della città - proseguono dall'Enel - ma non sembra questo il caso. Migliaia di cabine nel capoluogo siciliano vengono danneggiate o diventano pericolose dopo essere state colpite, ad esempio, durante sinistri stradali. Per questo il monitoraggio dei nostri tecnici è costante, soprattutto per tutelare l'incolumità pubblica".

. Le sue condizioni, dopo l'incidente avvenuto sabato pomeriggio, sono notevolmente migliorate. Per lui si era temuto il peggio: il piccolo avrebbe infatti forzato la cabina stradale dell'Enel e da quest'ultima si è sprigionata una fiammata che l'ha parzialmente travolto.. I tecnici dell'Enel hanno infatti accertato che l'impianto incassato nel muro del palazzo era in regola prima dell'incidente: "Non c'era alcuna anomalia - spiegano dall'azienda - nemmeno segnali di eventuali manomissioni per furto di luce, ma questi ultimi vengono effettuati raramente tramite le cabine su strada, a meno che non si tratti di collegamenti realizzati da venditori ambulanti".In quel caso una cabina esplose e la fiammata investì una bambina che finì all'ospedale in gravissime condizion"E' possibile contattare l'803500 - spiegano - in modo da accelerare i tempi degli interventi e mettere eventualmente in sicurezza gli impianti". Nel frattempo il bambino ricoverato al Centro ustioni dell'ospedale Civico lascerà presto il reparto di Terapia intensiva: "Sarà trasferito presto - conclude il direttore sanitario Giorgio Trizzino - alla degenza non appena sarà disponibile".