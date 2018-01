- È stata una suggestione. Forse anche un’idea. Ma in queste ore sembranelle liste di Forza Italia. L’incontro di oggi ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Miccichè dovrebbe sciogliere tutti i nodi. Domani il coordinatore siciliano degli azzurri tornerà nell’Isola con le idee più chiare.. Una scelta nei confronti della quale un’area del partito aveva espresso il proprio malumore. È il caso dell’assessoreche aveva parlato di scelta politicamente inopportuna. Anche se c’è ancora chi non è pronto a giurare che la nuova direttrice della Fondazione Federico II sia del tutto fuori dai giochi.. Mentre si va chiarendo lo scacchiere dei candidati all’uninonimale. Al Senato ci sarà, mentre quasi certamente alla Camera correrà. Nella Sicilia orientale correranno inveceper il quale bisognerà chiarire se nell’uninominale o nel proporzionale.A proposito dei candidati all’uninominale, gli altri partiti del centrodestra dovrebbero calare i propri big. È il caso dei centristi di “Noi con l’Italia” che potrebbero lanciaree uno tra, nipote dell’ex governatore. Potrebbe entrare tra i candidati anche l’ex assessore di Crocetta ed ex braccio destro di Lombardo,. Fratelli d’Italia dovrebbe avere ottenuto il collegio della Provincia di Palermo che comprende anche Bagheria: lì all’uninominale correrà. Noi con Salvini invece potrebbe calare due candidati all’uninominale:Capilista a Palermo nel proporzionale saranno(per il Senato) e(per la Camera). Ancheguiderà la lista bloccata del partito alla Camera, ma non sarà presente anche nell’uninominale. Restano in ballo altri nomi, come quelli di, la cui corsa verso la lista si è complicata dopo le notizie sull’inchiesta relativa alla società “Girgenti Acque”. E così, ad Agrigento potrebbe arrivare un nome a sorpresa: si tratta del consigliere comunale. Mentre non dovrebbe trovare posto in Sicilia, nel caso in cui decidesse di candidarsi, l’ormai ex direttore di Panorama: il sicilianocertamente correrà in un collegio del Nord Italia.