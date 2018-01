GELA (CALTANISSETTA) - Un incendio, forse doloso, ha distrutto un bar in via Generale Cascino, a Gela (Cl), riaperto di recente dopo i lavori di ricostruzione effettuati per riparare i danni subiti, nello scorso agosto, a causa di un altro attentato incendiario. Il giovane proprietario si è detto "ridotto sul lastrico" perché ogni suo "sforzo economico per riavviare l'attività è andato bruciato con l'intero esercizio", dove, tra l'altro, tempo addietro, era stato rubato anche un apparecchio elettronico di "video-poker". (ANSA).