PALERMO - "L'incontro in commissione Affari generali ha portato alla luce dei punti di incontro con le istituzioni nel percorso di risoluzione del problema del regolamento sulla concessione del suolo pubblico". Lo afferma Alfio Zambito, presidente della Fiepet-Confesercenti Palermo, la Federazione italiana esercenti pubblici e turistici, che ha partecipato alla riunione della settima commissione consiliare in cui si è affrontato il problema delle norme che disciplinano la vita delle imprese in città. "Da parte nostra il plauso ai componenti della commissione - aggiunge Zambito - che hanno dimostrato sensibilità nei confronti di un tema che condiziona la vita di molti operatori economici. Siamo a disposizione della pubblica amministrazione affinchè si possa trovare una mediazione che garantisca il rispetto delle regole e la possibilità di un corretto sviluppo delle imprese - conclude Zambito - ed è per questo che presto, dopo aver incontrato i nostri associati, presenteremo una nostra proposta di modifica dell'attuale regolamento sulla concessione del suolo pubblico".