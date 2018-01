È morta in un tragico incidente stradale in Germania una ragazza di 21 anni originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. Giusi Trupia stava recandosi a lavoro quando ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un albero a Mannheimer. La sua famiglia si era trasferita lì in cerca di migliori opportunità professionali, anche per la giovane. I soccorsi, intervenuti prontamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.