MESSINA - Pim van Lommel, scienziato e cardiologo di fama mondiale, domenica 28 gennaio sarà a Messina, nel salone delle bandiere di Palazzo Zanca, per una conferenza sul tema "Coscienza oltre la vita", organizzata dall' associazione l'Associazione Anthurium Rosa. Lo scienziato - per la prima volta in Sicilia - interverrà nell'ambito di una giornata di studio interamente dedicata al rapporto fra la scienza e le esperienze di premorte. All'incontro intervengono Fulvia Cariglia (psicologa, giornalista e scrittrice), Giuliano Falciani (ricercatore e relatore nel campo delle scienze umanistiche e filosofiche) e Mirella Restuccia, presidente dell'associazione Anthurium Rosa.

Pim van Lommel, cardiologo olandese, ha iniziato il proprio percorso di ricerca sulle NDE (Near-Death Experiences, o esperienze di premorte) dopo avere notato la quantità di pazienti che, avendo avuto un infarto, dichiaravano di avere avuto visioni dell'aldilà. Nel 2001 ha pubblicato il primo e studio sulle NDE su The Lancet (una delle più prestigiose riviste mediche internazionali), grazie al quale è diventato il faro per chiunque fosse interessato a indagare questo tema da una prospettiva scientifica. "Coscienza oltre la vita", che dettaglia i risultati delle pionieristiche ricerche di van Lommel, è un betseller internazionale.