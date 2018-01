L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare le aziende bancarie a porre un rimedio, che parta proprio dal cambio di cultura dei top e dei middle management, attraverso una formazione mirata e una costante informazione sui danni che tale pratica può portare sia in termini di risultati economici prospettici siain termini di coinvolgimento e rispetto delle risorse umane.

CALTANISSETTA - Venerdi 26 pomeriggio avrà luogo a Caltanissetta, presso l'hotel San Michele, il Convegno organizzato dalla Uilca dal titolo "Gli effetti delle Normativa anti-riciclaggio e delle pressioni commerciali sui dipendenti bancari"."L'evento che rientra anche fra gli eventi formativi previsti dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, nasce dalla necessità di approfondire tali temi, alla presenza di parterre qualificato nella constatazione che negli ultimi anni, nonostante gli accordi di settore, le aziende bancarie hanno continuato a spingere sui risultati commerciali spesso a discapito della qualità del lavoro e talvolta inducendo il lavoratore in errore per carico di stress da risultato atteso", si legge in una nota.“E' infatti sotto gli occhi di tutti come negli ultimi anni siano cresciuti in maniera significativa i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti bancari, che nella 'fretta commerciale' possono anche sbagliare, ma è inammissibile che poi vengano puniti per aver fatto quello che qualcuno ha chiesto loro di fare” dice Rosario Mingoia.