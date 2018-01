Si sta svolgendo a Bologna, da diverse ore, un incontro tra i tre periti cui è stata affidata la consulenza sui conti del Palermo calcio nell'ambito della procedura sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura, e le parti in causa (Procura e club). I periti Saverio Mancinelli di Pescara, il palermitano Daniele Santoro e il docente universitario di Bologna Angelo Paletta, nominati dalla sezione fallimentare del tribunale di Palermo per fare chiarezza sullo stato patrimoniale rosanero, hanno fissato una riunione con gli avvocati del Palermo e i pm. Il club è rappresentato dal pool di avvocati guidati da Francesco Pantaleone e Francesco Paolo Di Trapani oltre che dallo stesso presidente Giovanni Giammarva.un'ulteriore documentazione sui miglioramenti delle condizioni finanziarie del Palermo negli ultimi mesi, mentre la Procura è rimasta sulle sue posizioni, ribadendo le ragioni del fallimento della società. I tre esperti dovranno decidere (il termine, che può essere prorogato, scade l'8 febbraio) se hanno ragione i pm che chiedono il fallimento del Palermo o gli avvocati della società che ne sostengono la mancanza dei presupposti. Dopo il deposito della perizia ci saranno dieci giorni di tempo per le controdeduzioni del Palermo e dei pm e altri dieci giorni di tempo per la presentazione della versione finale della perizia sulla quale arriverà il pronunciamento del tribunale fallimentare. "Abbiamo dato ancora più notizie e ancora più documenti - ha detto Giammarva - per mettere in evidenza la nostra teoria e la nostra difesa. Siamo sereni e tranquilli e vogliamo uscirne subito per tantissimi motivi". L'ottimismo in casa rosanero è dimostrato anche dal calciomercato: il ds Fabio Lupo sta cercando di mettere a segno alcuni colpi per il miglioramento della rosa. (ANSA).