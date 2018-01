Poco dopo la macchina è stata ritrovata nelle vicinanze, anche grazie all'ausilio dell'elicottero in volo.

. A finire nel mirino nella tarda mattinata, un dipendente del bar Accardi di via Ernesto Basile, a cui i malviventi hanno portato via 7200 euro e l'auto su cui stava per entrare.Sotto la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare le chiavi e sono fuggiti col mezzo. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme alla polizia, che ha avviato le ricerche dei due rapinatoriLe indagini sono tuttora in corso, al vaglio le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.