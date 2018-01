Il mio impegno politico continua con coerenza verso la mia storia e con lo sguardo al futuro della mia Palermo".

Dopo aver dato una spontanea e autentica disponibilità, da considerare puro atto di generosità politica, data la oggettiva difficoltà nell’ottenere un risultato positivo nello scontro elettorale del prossimo 4 marzo, prendo atto che non esistono le condizioni"."Nella mia vita non ho mai vissuto una candidatura con leggerezza e con superficialità o per mera vanità e stavolta mi fermo perché sono venuti meno i presupposti. Sono abituato a dire sempre quello che penso e quindi non posso negare che la mia scelta sia dettata da delusione verso le strategie di Articolo 1- Mdp, che ha scelto, a mio avviso sbagliando, di sottovalutare la rilevanza della città di Palermo, in nome di equilibri generali, che non commento anche per la stima sincera che nutro verso chi comunque parteciperà alla competizione elettorale.