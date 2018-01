I suoi movimenti sono stati notati dai carabinieri della stazione San Filippo Neri, che nascosti tra i padiglioni del quartiere hanno monitorato la sua attività. Giovanni Cionti, 30 anni, si era appostato in strada e il viavai di giovani ha ulteriormente insospettito i militari.Nel corso dei controlli i carabinieri hanno trovato 46 grammi di hashish nascosti nelle vicinanze e già suddivisi in dosi.mentre Cionti è stato arrestato per spaccio. Il provvedimento è successivamente stato convalidato, per lui è stato disposto l'obbligo di firma.