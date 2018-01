L'amministrazione, nella persona del sindaco, è stata condanna a risarcire G.M., queste le iniziali della vittima, con sette mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.la sentenza del giudice civile Elisabetta La Franca in una città come Palermo dove il randagismo è una realtà con cui fare i conti. È passata la linea degli avvocati Enrico Bennici e Marco Consales.. L'uomo fu morso al braccio. Come si legge nella motivazione il “Comune ha omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa”.per il cittadino un'insidia, né prevedibile né tanto meno evitabile e, dunque, in definitiva, costituisce un pericolo occulto, del quale la pubblica amministrazione è giuridicamente tenuta a rispondere”.