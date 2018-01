ROMA - Trentacinque anni fa moriva, barbaramente ucciso, il giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto. "Aveva solo 42 anni e la colpa di essere un fedele servitore dello Stato - si legge nella nota dell'Anm -. Fu ammazzato da un commando mafioso formato da tre uomini la notte del 25 gennaio: stava tornando a casa e, nonostante le numerose minacce ricevute, girava senza scorta e senza auto blindata". "Sono passati trentacinque anni - ricorda l'Associazione - ma l'impegno e la rettitudine di Giangiacomo Ciaccio Montalto rimangono un esempio per tutti noi e per i magistrati di domani. Un esempio che non dimenticheremo".(ANSA).