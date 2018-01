Boffi & De Padova Studio Palermo, in collaborazione con OM by Oliveri. Si tratta del

primo punto vendita monomarca in Sicilia. "In realtà, è un grande ritorno sull'Isola - racconta Duilio Boffi, Sales Manager di Boffi -, mancavamo dagli anni settanta. Iniziamo qui una nuova storia: al cliente oltre all'eccellenza dei nostri punti di forza, bagno e cucina, portiamo l'esperienza di una progettazione a 360 gradi che valorizzi il design più innovativo".

Situato in un moderno edificio in una delle zone più dinamiche della città, lo store, progettato dagli architetti dello studio ruffinoassociati, si pone come punto di riferimento per tutta l’area dell’Italia centromeridionale così da rispondere alle esigenze di architetti, professionisti e tutta quell’utenza in grado di valutare soluzioni evolute di interior design.

PALERMO - È stato inaugurato a Palermo, in via Generale Dalla Chiesa, il"La collaborazione con Boffi & De Padova - dicono Domenico Oliveri e Lia Cusimano, titolari di Om a Palermo - è al tempo stesso una grossa responsabilità e un grande onore. Nello Studio che abbiamo inaugurato si concentra un mood internazionale, cosmopolita, che valorizza all'ennesima potenza il vero made in Italy di qualità".Il progetto propone uno showroom di 300 metri quadrati in cui le collezioni Boffi, De Padova e MA/U studio si integrano perfettamente in un ambiente che valorizza il comune linguaggio estetico dei tre brand del gruppo.