PALERMO - Vestito corto oversize color prugna, leggins e stivaletti di camoscio blu, così Francesca Michielin ha fatto il suo ingresso ieri pomeriggio all’appuntamento con i suoi fans alla Feltrinelli di via Cavour di Palermo. In tantissimi ad aspettarla con il cd in mano in attesa di sentirla dal vivo e strapparle un autografo e una foto. L’occasione è stata la presentazione di 2640 il nuovo e terzo album tutto di inediti, uscito il 12 gennaio, su etichetta Sony Music. Anticipato dal primo singolo Vulcano, certificato platino, e dal secondo Io non abito al mare, questo nuovo lavoro contiene 13 brani, un racconto in musica della crescita di Francesca, delle sue esperienze e della sua visione del mondo.Polistrumentista e autrice di testi e musiche, Francesca firma undici brani su tredici, che si dividono, tra vulcanici, marini e "montani", elementi associati a un'intenzione, rispettivamente comunicare, ascoltare, immaginare. La cantante 22enne di Bassano del Grappa, che nel 2011 vinse da minorenne la quinta edizione di X Factor, ha fatto un mini liveset, eseguendo alcuni dei suoi brani più famosi, non senza prima aver comunicato quello che era stato il suo pranzo: “un buonissimo panino con le panelle!” La Michielin ha già all’attivo 3 album, svariati singoli di successo (Distratto, Sola, Magnifico, L’amore esiste, Nessun grado di separazione) che hanno scalato le classifiche, e numerosi premi e riconoscimenti anche all’estero.“Avrei voluto fare due date in Sicilia - ha detto – ma hanno detto che dovevo fare solo una città e hanno scelto Catania, mi dispiace… quindi ci vediamo il 31 marzo al Land di Catania”. L’inizio del suo tour partirà il 16 marzo a Parma con un’anteprima e toccherà i principali club di tutta Italia. Il tour prodotto e distribuito da Live Nation partirà da Milano il 17 marzo, e toccherà poi Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania, Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma, Napoli e Firenze.