necessario quanto prima un regolamento che non crei più dubbi alle piccole imprese". A dichiararlo è Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Palermo, che aggiunge: "Bisogna stabilire con certezza le tempistiche che riguardano il montaggio e lo smontaggio delle strutture, inoltre è necessario coinvolgere anche le aree periferiche. Aspetti che rientrano in un piano che secondo la nostra associazione deve definire in modo più appropriato la normativa sul suolo pubblico, anche in merito ai venditori ambulanti. Dal nostro canto - conclude Pezzati - vigileremo per verificare che le attività dei nostri associati non vengano ostacolate e siamo disponibili ad un tavolo di confronto con l'Amministrazione comunale per valutare le alternative che riteniamo più idonee".