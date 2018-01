PALERMO, 24 GEN - Avvenimenti previsti per giovedì, 25 gennaio, in Sicilia:1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:30 Prima udienza del processo a 15 persone imputate per turbativa d'asta e falso nella concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo. Davanti la terza sezione penale del Tribunale. 2) CATANIA - Hotel Parco degli Aragonesi, ore 09:30 Settima assemblea elettiva congressuale Cia Sicilia Orientale su 'Innovare per vincere le sfide future'. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Cia, Dino Scanavino, il presidente regionale, Rosa Giovanna Castagna, e il direttore Francesco Costanzo. 3) PARTINICO (PA) - Istituto tecnico "Dalla Chiesa", ore 10:30 Proiezione del docufilm "Una strage ignorata" per ricordare il martirio di contadini e sindacalisti assassinati dalla mafia in Sicilia tra il 1944 e il 1948, realizzato da Fabrizio De Pascale e Roberto Carotenuto per la Fondazione Uila "Argentina Altobelli". Seguirà dibattito. Alle 17 sarà riprodotta nella "Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità" di Libera. 4) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 11:00 Presentazione degli eventi culturali, sociali e sportivi della settimana dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Partecipano, tra gli altri, il presidente del Comitato per la Festa Francesco Marano con tutti i componenti e il presidente onorario Luigi Maina, gli assessori alla Cultura Orazio Licandro e alle Attività produttive Nuccio Lombardo. 5) SIRACUSA - Palazzo Greco, Corso Matteotti 29, ore 15:00 Il commissario straordinario della Fondazione Inda, Pier Francesco Pinelli, il sindaco e l'assessore alle Attività culturale del comune di Siracusa, Giancarlo Garozzo e Francesco Italia terranno un convegno su "Sinfonie ed armonie, dalla messa in scena ad oggi". Alle 18 Raffaele Schiavo terrà il "Dialogo tra Antigone ed Edipo. Archetipi del pensiero polifonico". 6) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 17:00 Congresso della Uilca di Catania, l'Uil dei lavoratori del Credito, delle Esattorie e delle Assicurazioni. Partecipano i segretari di Uilca Sicilia e Uil Catania Gino Sammarco ed Enza Meli. 7) CATANIA - Plaza Hotel, ore 19:00 Incontro su 'Come in una favola', bilancio sul progetto per fare smettere di fumare i pazienti diabetici del Centro per la prevenzione e cura del tabagismo dell'azienda ospedaliera Policilinico-Vittorio Emanuele, diretto dal prof. Riccardo Polosa. 8) PALERMO - Real Teatro di Santa Cecilia, ore 20:45 Nell'ambito della seconda edizione 2017-18 di "Jazz On Movie... & Altro", sarà in programma "Ascensore per il patibolo" di Louis Malle - musiche di Miles Davis. Proiezione in lingua originale con sottotitoli.