Paolo Caruso,

primario del reparto di Oculistica dell’ospedale siracusano.

Il giovane vittima di un'aggressione da parte di un coetaneo era arrivato in ospedale con l’occhio sinistro, colpito durante la colluttazione, in condizioni disperate. Un episodio che ha scosso una comunità ed è finito nelle cronache nazionali, “grave nei contenuti - avevano subito sottolineato i carabinieri di Augusta che sono intervenuti - amaro per il rischio di deriva sociale che rappresenta”. Il decorso clinico della vicenda sta riservando quantomeno questa buona notizia: “Il ragazzo ha recuperato la funzionalità anatomica dell’occhio, che era importantissima – spiega il dottor Caruso - ma ora sta recuperando anche la funzione visiva. Siamo certi che vedrà bene”.

Sfortuna aveva voluto che l’occhio colpito durante il litigio fosse lo stesso che solo sei mesi fa era stato oggetto di trapianto di cornea. "Una situazione disastrosa. Erano due le ipotesi: togliere l’occhio, oppure riposizionare tutti i tessuti. Abbiamo optato per questa seconda ipotesi - prosegue il primario -. In un primo momento pensavamo di recuperare solo la funzionalità anatomica dell’occhio, che è già importante: è un ragazzo di 19 anni, come si fa a togliere un occhio a un ragazzo di 19 anni? E invece ora stiamo certificando che tutto è andato bene. Con un secondo intervento potrà recuperare molto. Si è trattato di un intervento complicato e delicato. L’importante è che il ragazzo potrà ritornare a vedere”.

Lo studente è dunque tornato a casa stamattina dopo una settimana di degenza all’Umberto I di Siracusa. Sulla dinamica del pestaggio le indagini sono ancora in corso. Il 22enne arrestato, Mirko Miduri, accusato di lesioni personali gravissime, è stato rimesso in libertà (con obbligo di firma) dal gip che ha comunque convalidato il fermo. La sua tesi, sostenuta davanti al gip, è di essere stato colpito per primo dal 19enne. Materia per un eventuale processo. La parte clinica della vicenda, intanto, ha riservato un epilogo sin qui positivo.

La decisione di intervenire immediatamente per il recupero dell'occhio e un’operazione di più di tre ore hanno determinato il decorso sinora positivo delle condizioni cliniche del ragazzo: lo racconta lo stesso medico che l’ha operato,