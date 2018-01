Momenti da incubo per una giovane palermitana della zona della Marinella, che in preda al panico ha chiamato la polizia. davanti alla sua abitazione c'era l'ex fidanzato, un ventenne che non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione, al punto da trasformare le vita della ragazza in un incubo., è stato arrestato dalla polizia dopo l'ennesima aggressione: nonostante fosse stato già denunciato dalla vittima per atti persecutori, ha nuovamente tentato di entrare in contatto con lei. Si è presentato a casa sua ed ha tentato di sfondare la porta, danneggiandola.Gli agenti giunti sul posto hanno bloccato il ventenne e l'hanno condotto negli uffici del commissariato San Lorenzo. La giovane ha raccontato il periodo infernale dopo la loro separazione: il comportamento del ragazzo sarebbe stato provocato da una gelosia irrefrenabile. L'arresto è stato convalidato.