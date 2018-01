Ritengo che l'adesione di Orlando e' la naturale evoluzione dell'alleanza politica che è venuta fuori alle ultime elezioni amministrative". Fabrizio Ferrara, consigliere comunale del Movimento 139 e candidato e primo dei non eletti alle ultime elezioni nelle fila del Pd.

PALERMO - "Che il sindaco aderisca al Pd ci fa piacere che non sia un problema nostro. Noi non aderiamo e pensiamo che il Pd sia parte della crisi della politica. Invece penso che sia molto importante il passaggio fatto dal sindaco secondo cui si riparte da un profilo politico della guida della città. Che il sindaco senta il bisogno di ampliare il tasso politico della giunta mi sembra un fatto positivo. Ma 'fermando l'orologio all'11 giugno' come ha detto lui, cioè partendo dalla coalizione che ha vinto. Adesso si discute di tutto" . Così Giusto Catania capogruppo di Sinistra Comune a Livesicilia a margine della conferenza stampa di Orlando.E tra i dem il primo a commentare il ritorno di orlando è, capogruppo all'Ars: "Esprimo apprezzamento per l'adesione di Leoluca Orlando al Pd: una scelta che conferma la centralità di un partito sempre più aperto e plurale, e rafforza il nostro progetto politico ed il radicamento nel territorio", dice.“L’intenzione del Sindaco di Palermo di aderire al partito democratico è un fatto politico che merita un approfondimento immediato in seno al PD di Palermo”. Cosìresponsabile regionale dell’organizzazione del Pd siciliano. “Non è la prima volta che Leoluca Orlando annuncia questa scelta e le modalità con cui questo passaggio dovrà avvenire dovranno essere frutto di un dibattito condiviso all’interno del partito palermitano. Nulla in contrario a questa adesione: ma da annuncio di stampa facciamo in modo che diventi un fatto sostanziale e che tutto il partito possa sentirsene partecipe. In tal senso chiedo a Carmelo Miceli di convocare urgentemente la direzione provinciale”.​“La scelta di Leoluca Orlando di aderire al Partito democratico conferma come il Nazareno sia l’approdo naturale per tutti coloro che si riconoscono in una visione plurale, democratica, inclusiva della politica. Il Pd rappresenta oggi l’argine più solido alla deriva populista di certa destra e del qualunquismo movimentista dei 5 Stelle, ed è per questo che l’esperienza democratica e il pragmatismo amministrativo di Leoluca Orlando si innestano alla perfezione nel nostro grande mosaico valoriale”. Lo affermano, in una nota,capogruppo del Pd al Comune di Palermo. “Il percorso iniziato con le elezioni dell'11 giugno scorso – continua – entra oggi in una nuova fase che ci vede sempre più protagonisti. Daremo seguito ad un immediato tavolo condiviso con le altre forze di maggioranza per accelerare sull’attuazione del programma che abbiamo proposto in campagna elettorale”​."Apprendo con grande soddisfazione ma non con stupore l'adesione del sindaco di Palermo al Partito Democratico.