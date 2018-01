Gli avvocati si recano in Tribunale per lavorare e tutelare i diritti dei cittadini e non per passare le mattine a fare la fila per entrare”. I malumori diventano proteste. La Camera penala di Palermo e le associazioni Agius e Aiga hanno indetto un sit-in per mercoledì 31 gennaio, dalle 9 alle 10:30, i penalisti si raduneranno davanti all'ingresso del nuovo Palazzo di giustizia per protestare contro la gestione dei controlliLa situazione è destinata a peggiorare visto che non sono ancora entrati in funzione i tornelli previsti dal piano sicurezza. Il ministero della Giustizia ha stanziato cinque milioni di euro, accogliendo tra le altre anche la richiesta del procuratore generale Roberto Scarpinato, dopo che negli ultimi mesi era scattato l'allarme per il rischio attentati ai danni dei magistrati.