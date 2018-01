l medico che ha curato anime e corpi nella trincea di Lampedusa, non si candida: "Pur onorato della fiducia e considerazione riposte su di me da Liberi e Uguali, ho riflettuto molto sulla proposta di candidarmi alle prossime elezioni politiche e sono giunto alla decisione di rifiutare la candidatura". Un modo garbato, ma fermo, per stoppare l'invito dei giorni scorsi, avanzato da Massimo D'Alema in persona.: "Credo che non riuscirei a stare per molto tempo lontano dal molo Favaloro che ho tanto odiato e tanto amato . Vorrei che presso questo molo non ci fosse più bisogno di me, ma, purtroppo, gli sbarchi continuano senza sosta. Il mio posto è qui".il suo impegno civile sul campo. Più che di seggi e poltrone c'è bisogno di mani in trincea, avevamo scritto. E le mani di Pietro Bartolo, tra quelle anime e quei corpi, serviranno ancora.