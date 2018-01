, ha affrontato il tema della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, gestita dalla Centrale unica di committenza della Regione siciliana, per un valore di più di 220 milioni di euro, e per la durata di quattro anni.Su iniziativa dei sindacati di categoria, che rilevanoche attualmente prestano servizio negli appalti ospedalieri siciliani, si è svolto un approfondito dibattito nel corso del quale sono emerse le principali criticità del sistema di gestione centralizzata degli acquisti, operante in Sicilia sulla falsa riga di quanto avviene a livello nazionale.Dal confronto tra i sindacati e l’amministrazione competente, è stato messo in discussione il procedimento di determinazione del fabbisogno delle aziende che ha, quindi, costituito la base di gara. Per tali ragioni la Commissione si è impegnata a svolgere unasu come tali attività sono state svolte in ciascuna azienda, con o senza il coinvolgimento dei lavoratori.L’aggregazione della domanda di beni e servizi avrà senz’altro come conseguenza il fatto che le gare saranno vinte da grandi soggetti, di provenienza nazionale se non addirittura sovranazionale, a discapito delle piccole e medie imprese siciliane. Ciò non potrà fare altro che aggravare ulteriormente la crisi economico-sociale della Regione a vantaggio di grandi imprese internazionali che, oltretutto, pagheranno le tasse fuori dall’isola. Inoltre tale sistema, per le tipologie di gare in cui è fortemente prevalente l’aspetto dei servizi, laddove non potranno nemmeno realizzarsi grandi economie di scala, non potrà che tradursi in una riduzione delle ore lavorate e conseguentemente della retribuzione dei lavoratori impiegati.Il tema di recente è stato posto all’attenzione del tavolo nazionale dei soggetti aggregatori, per affrontare in chiave unitaria gli effetti di delle politiche di spending review avviate negli anni precedenti, probabilmente senza un’adeguata analisi sugli effetti distorsivi per il mercato.