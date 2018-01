PALERMO - Genitori costretti a fare lo slalom tra i liquami e decine di segnalazioni. Le indagini sono partite subito per individuare il problema, fino al sequestro effettuato dalla polizia municipale: ad andare in tilt era stata una condotta fognaria abusiva realizzata all'interno di un terreno privato per consentire lo scarico alla direzione didattica a Pallavicino intitolata all'ex assessore Alessandra Siragusa.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nell'area compresa tra le via Mascherpa e via Ludovico Buglio e la stessa proprietaria del fondo ha presentato una denuncia perché non sapeva a chi appartenesse la conduttura. A confermare l'irregolarità dell'allaccio sono stati i tecnici dell'Amap e su disposizione del pm di turno si è proceduto non solo al sequestro ma anche alla " tombatura" della condotta per risalire ai responsabili dell'abuso.

Paradossalmente, quella condotta serviva i servizi igienici della scuola, dove una volta chiuso l'impianto, i bagni si sono allagati. Per questo è stato necessario un primo intervento tampone ed è stata realizzata una condotta secondaria su disposizione del Settore Edilizia Scolastica del Comune di Palermo. Le indagini della polizia municipale per risalire ai responsabili che hanno firmato alcuni anni fa il fine lavori, sono in corso.