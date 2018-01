Un bambino di 8 anni è morto una settimana dopo una brutta caduta in bicicletta. Si era ferito all'inguine con il manubrio e al pronto soccorso era stato medicato con sette punti. Sembrava tutto a posto, un incidente banale di quelli che ai bambini succedono, ma qualcosa non andava. Liam Flanagan, di Pilot Rock, nell'Oregon, è morto ucciso da un batterio mangiacarne, per una "fascite necrotizzante, gravissima e una rara infezione batterica".I medici hanno cercato di rimuovere i tessuti lesi dall'infezione ma nonostante quattro interventi chirurgici in cui sono stati amputati gli arti, Liam non ce l’ha fatta perché l’infezione era troppo aggressiva e i chirurghi non sono riusciti in nessun modo a fermarla. "Quasi tutta la parte destra di mio figlio era sparita - racconta al Dailymail la madre - e i medici continuavano a tagliare e a sperare. Voglio che i genitori siano vigili su tagli , sporco, ferite e sul processo di guarigione dopo i punti perché non voglio che una cosa così terribile capiti ad altri bambini".