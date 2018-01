Rientrati un po' di mal di pancia nella Sicilia orientale. Restano degli scontenti, anche di peso nella Sicilia occidentale. Le candidature saranno chiuse definitivamente nelle ultime ore.

. Le liste saranno ufficialmente presentate domenica mattina al teatro Santa Cecilia a Palermo con Piero Grasso. Ecco il quadro completo, secondo quanto appreso da Livesicilia.. Numero due è Ina Pantaleo, che viene dall'associazionismo, vicina a Grasso. Stessa accoppiata nel collegio della provincia di Palermo e Marsala. Terzo in questo collegio Daniele Nuccio e quarta Rosa La Plena. Nel collegio della parte sud della Sicilia occidentale (Agrigento, Caltanissetta e Mazara) la capolista è, che sarà seguita da un candidato della zona di Mazara.A Messina seconda Maria Flavia Timbro, avvocato e bersaniana, a Catania Marisa Barcellona, docente universitaria, a Siracusa Valentina Borzì, che viene dai call center.che corre anche nel collegio uninominale di Palermo., poi Fabrizio Bocchino e Teresa Monteleone. Sulla Sicilia orientale la capolista ègiornalista di Vittoria.Per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera, Antonella Monastra sarà candidata a Palermo centro, Rosa La Plena nel collegio di Bagheria e probabilmente Filippo Occhipinti a Palermo sud. Gabriele Siracusano sarà il candidato nell'uninominale a Messina, Lillo Colaleo, ex Pd, a Enna, Rosetta Noto a Ragusa, Giancarlo Ciappo a Misterbianco. Per l'uninominale al Senato, Gaetano Tirrito a Messina, Ambra Monterosso a Catania e Mariella Maggio a Marsala, Nadia Spallitta nel collegio di Palermo e Bagheria.