Francesco Scoma come previsto sarà il capolista del proporzionale a Palermo,

la trentenne catanese già tronista in tv e già candidata alle Europee, guiderà la lista del plurinominale ad Agrigento. Quanto ai tre collegi del proporzionale in Sicilia orientale, due saranno guidati da

. In quello del Sud est sarà in lista la palermitana Rosi Pennino, ex Pd e già assessore designato da Fabrizio Ferrandelli.

E non mancano le sorprese dell'ultima ora. Non c'è ancora il crisma dell'ufficialità, ma secondo quanto appreso da Livesicilia, i nomi sarebbero ormai blindati e l'annuncio arriverà nel giro di poche ore.Per quanto riguarda le candidature alla Camera dei deputati, la new entry dell'ultimo momento èFiglia di un imprenditore messinese, nata sullo Stretto, vive a Roma, ha partecipato a Miss Italia prima di diventare collaboratrice parlamentare e salvo sorprese sarà capolista in provincia di Palermo per il proporzionale., palermitana e deputata uscente che si candida a essere la senatrice più giovane della legislatura.Non c'è Salvo Pogliese, Forza Italia infatti ha deciso di non candidare europarlamentari a questo giro, come nel 2013. Non ci saranno, per via dell'ingorgo di candidati degli alleati a Catania, l'ex commissario regionale Enzo Gibiino e Salvo Torrisi, che aveva lasciato gli alfaniani per rientrare alla casa base. Come Francesco Cascio, che invece sarà candidato in un collegio a Palermo, e Nino Germanà, candidato a Messina. Nei collegi di Palermo ci sarà anche Giulio Tantillo. Gli altri candidati dell'uninominale a Palermo sono degli alleati e i nomi in pista dovrebbero essere Saverio Romano, Ester Bonafede, Carolina Varchi, Antonello Antinoro.