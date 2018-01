- Giorgio Trizzino sarà candidato del M5S alla Camera. E' la notizia che filtra in queste ore e che riceverà la conferma ufficiale a breve. Il medico palermitano, noto per la sua battaglia sulle cure palliative, fondatore della Samot, di recente in visita al Quirinale, alla guida di una delegazione di palliativisti, è stato chiamato dai vertici grillini per chiedere la disponibilità alla candidatura. E' stato Giancarlo Cancelleri, plenipotenziario siciliano dei pentastellati, a contattarlo, ricevendo il 'sì' del dottore. Adesso bisognerà solo aspettare la formalizzazione a liste complete.. Ha dedicato gran parte della sua vita al problema del dolore, è uno dei pionieri delle cure palliative in Sicilia. La Samot - che offre sollievo ai malati oncologici e non solo - è nata grazie a una sua sfida di molti anni fa, quando parlare di cure palliative e terapia del dolore era quasi un'eresia.