Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi, ma l'anziana era già senza vita, riversa sul pavimento. I carabinieri di Monreale che si trovano sul posto stanno effettuando i rilievi per ricostruire cosa sia accaduto e accertare le cause del decesso.

Nell'appartamento potrebbe infatti essersi verificato un corto circuito che avrebbe fatto andare una stufa in tilt nella notte. La donna non avrebbe dunque avuto il tempo di mettersi in salvo. Le indagini sono in corso.

E' successo a Monreale, in via Pietro Novelli 199, dove nel primo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nell'appartamento in cui abitava l'anziana ci sono i segni di un incendio: le pareti sono annerite e i vicini hanno raccontato di aver sentito un forte odore di bruciato.