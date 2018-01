Nel Partito democratico la tensione è altissima. In queste ore, i massimi esponenti del partito stanno cercando di sciogliere i primi nodi che rischiano di far saltare l’accordo in vista della composizione delle liste per le politiche. Liste che andranno presentate entro lunedì 29.Al momento, stando a quanto trapela da Roma, la discussione. Nelle ultime ore, ad esempio, erano stati molto accesi i toni usati dal ministro Andrea Orlando, insoddisfatto dei collegi promessi da Renzi all’area da lui rappresentata.E sul tavolo, tra i problemi ancora da risolvere, c’è la questione siciliana che ieri si è ulteriormente complicata con l’annuncio del passaggio dial Pd e la quasi certa candidatura tra i Dem del fedelissimoPer questo motivo si è deciso di rinviare dapprima l’inizio della direzione nazionale dall’orario inizialmente previsto delle 10,30 alle 16.. In quella sede sono attesi i primi nomi ufficiali. È probabile che vengano resi noti i capilista di Camera e Senato. Anche se qualcuno è pronto a scommettere che possano essere diffusi solo i nomi dei candidati, senza specificare posizioni e collegi. Una trovata che consentirebbe di spostare solo di qualche ora polemiche e reazioni.