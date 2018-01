ROMA - "Castiglione? Secondo me è debole lui: non ha preso i voti alle regionali a Catania ed ora ha avuto paura che non scattasse il suo seggio". Lo dice la leader di Cp Beatrice Lorenzin riferendosi all'uscita dalla sua formazione del sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe Castiglione. "Facciamo una lotta senza paracadute, aperti al nuovo e alla società civile. Chi ci vuole stare ci sta. Chi pensa di essere paracadutato in qualche proporzionale del Pd faccia le sue scelte. In politica ci sta pure che perdi e salti in giro", conclude. (ANSA).