PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 26 gennaio in Sicilia:1) CATANIA - Confcommercio, via Mandrà, ore 09:00 Presentazione degli incentivi per l'autoimprenditorialità 'Resto al Sud' e il Programma di sviluppo della Sicilia 2014-2012. Partecipa, tra gli altri, il consulente di direzione aziendale di Nuova impresa, Franz Cannizzo.2) SIRACUSA - Palazzo Greco, corso Matteotti 29, ore 09:30 Seconda giornata del convegno "Sinfonie e armonie, dalla messa in scena ad oggi".3) PALERMO - Cgil, via Meli, 5 ore 10:00 Presentazione del focus socio economico sulla provincia di Palermo, elaborato dal Cerfos Centro studi Cgil Sicilia sul periodo 2008-20164) CORLEONE (PA) - Chiesa Sant'Andrea, via Cammarata, ore 10:00 Terzo appuntamento dell'iniziativa "Corleone e Palermo ricordano Ugo Triolo e Mario Francese" a cui hanno aderito l'Università, Libera, l'Ordine dei giornalisti, il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese e diversi istituti scolastici del corleonese. Organizza il "Comitato Ventisei gennaio".5) CATANIA - Confcommercio, via Mandrà 13, ore 10:00 Conferenza stampa del presidente dimissionario del comitato organizzatore dei Campionati europei di sci alpinismo Pietro Agen.6) CATANIA - Ist. Campanella Sturzo, vle Bummacaro 8, ore 10:00 Presentazione de "Il cantico di Librino" di Antonio Presti, presidente della fondazione Fiumara d'arte. Partecipano il fotografo franco-iraniano Reza Deghati, suo fratello Manoocher e la dirigente scolastica Graziella Orto.7) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 10:30 Firma del protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e la Chiesa evangelica catanese. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco e il presidente della Consulta evangelica di Catania, Ottavio Prato.8) CATANIA - Autorità Portuale, ore 10:30 Presentazione della stagione crocieristica 2018.9) PALERMO - Teatro Santa Cecilia, ore 10:30 Il presidente di Confartigianato Sicilia Filippo Ribisi presenta una proposta di sviluppo dei settori strategici dell'economia siciliana.10) ACIREALE (CT) - Municipio, ore 11:00 Presentazione dell'edizione 2018 del "Più bel Carnevale di Sicilia", in programma il 3 e 4 febbraio e dall'8 al 13 febbraio.11) CATANIA - Università, rettorato, ore 12:00 Presentazione del comitato scientifico dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente e il territorio (Irssat). Partecipano l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, e il rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile.12) CATANIA - Aeroporto, uffici Sac, ore 15:00 I vertici della Sac incontrano la stampa per illustrare il calendario delle pre-selezioni per la ricerca di personale da destinare al bacino di riserva per addetto ai controlli di sicurezza e assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità.13) CATANIA - Ance, viale V. Veneto 109, ore 15:00 Incontro su "Incentivi all'occupazione 2018: vecchie e nuove opportunità per imprese e lavoratori", promosso da Ance Catania e dalla sezione siciliana degli avvocati giuslavoristi. Relatori Bruno Busacca, capo segreteria tecnica del ministero del Lavoro, Beatrice Sassi, direttore area Relazioni industriali Ance, e Domenico Amich, direttore Ispettorato lavoro di Catania.14) PALERMO - Palazzo Reale, sala Duca di Montalto, ore 15:30 L'artista Fabrice Moireau spiega le sue tecniche di pittura e grafica d'arte agli studenti dell'Accademia delle Belle Arti.15) PALERMO - Palazzo Reale, sala P. Mattarella, ore 16:30 Convegno su "Mario Fasino, Una vita per l'autonomia". Partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il giornalista Piero Fagone.16) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton, ore 17:00 Prima giornata di lavori del sesto congresso regionale della Società italiana di cardiologia interventistica. Fino a sabato 27 gennaio.17) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour, ore 18:00 Presentazione del libro di Massimiliano Bruno "Non fate come me". L'autore ne discute con Giovanni Pontillo.18) CATANIA - Fondazione Ceur, via S.Vincenzo De Paoli,ore 18:45 Assemblea dei soci della Compagnia delle opere della Sicilia orientale per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.19) CATANIA - Teatro Sangiorgi, ore 21:00 Concerto 'Porgy and Bess', di George Gershwin, dell'Istituto musicale Vincenzo Bellini. Orchestra diretta da Salvatore Torrisi, tromba solista Dino Rubino20) PALERMO - Palco Vineria, SanLorenzo, ore 21:30 Concerto della Riccardo Simoncelli band.21) PALERMO - Via Campania, ore 9 Cerimonia promossa dall'Unci per ricordare l'uccisione del giornalista Mario Francese, il cronista del Giornale di Sicilia ucciso il 26 gennaio 1979. Saranno presenti la vedova Maria Sagona, i figli Giulio (presidente dell'Ordine dei Giornalisti), Fabio e Massimo. Interverranno il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i vertici dell'Assostampa regionale. (ANSA)(ANSA).