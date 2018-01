Dopo le voci arriva la conferma dell'interessata. Una scelta di campo netta rispetto al passato di una donna impegnata che, per molti anni, è stata considerata la 'pasionaria', una figura riconoscibile della sinistra palermitana., per via di successivi passaggi, finisce nel campo opposto. E' un meccanismo da derubricare alla voce 'opportunità e opportunismi', oppure è qualcosa che racconta, a suo modo, lo sfaldarsi di un mondo?rispetto a un percorso, che aveva già avuto un prologo alle scorse amministrative, con l'adesione di Rosi Pennino alla squadra del candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli leader dei 'coraggiosi', sostenuto dal centrodestra. Perché accade adesso? "Perché Forza Italia mi ha cercata - dice lei - ed è l'unico modo che ho di continuare le mie battaglie". Una prima spiegazione laconica e 'puntuta' rispetto a quel cammino nato a sinistra. Ed è sicuro che se ne parlerà ancora. Con una domanda su tutte, alla maniera di Gaber: che cos'è la destra, cos'è sinistra?