Nascondevano anche un bilancino di precisione e più di quattrocento euro in contanti padre e figlio, arrestati dai carabinieri a Monreale. Si tratta di P.M e P.P, di 50 e 18 anni, arrestati con l'accusa di spaccio. I controlli nella zona non si sono fermati qui.. In base a quanto accertato aveva realizzato un allaccio alla rete elettrica pubblica per alimentare la sua abitazione di duecento metri quadrati, compresi tutti gli elettrodomestici presenti nell'appartamento. In arresto, a Piana degli Albanesi, pure un extracomunitario di 26 anni: il giovane originario del Mali era ospite di un centro di accoglienza, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.di due dosi di hashish è stato necessario effettuare una perquisizione nella sua camera: sono state trovate altre quarantadue dosi. Sequestrato anche il materiale per il confezionamento.