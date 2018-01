. Si fa sempre più stretta la strada che porta in parlamento, per uscenti, aspiranti e rampanti del Pd. Una corsa ad ostacoli che sta infiammando il partito, in tutti i sensi. Due giorni fa, dopo l’incontro con i segretari provinciali, il segretario regionaleè volato a Roma. Ma finora non c’è stato modo di rappresentare ale istanze di quei militanti. Il leader nazionale del Pd, infatti, non ha ancora convocato i segretari Dem delle varie Regioni, compreso Raciti, appunto.Inutili gli appelli che arrivano da Caltanissetta e da Agrigento, passando per Messina. Ma la corsa ai seggi, adesso, rischia davvero di far esplodere un partito con tanti pretendenti allo scranno e pochi – troppo pochi – posti sicuri.Anche perché, tra i Dem è larghissima la platea di chi pensa che nessuno o quasi dei 28 collegi uninominali sarà conquistato dal Pd, quasi certamente destinato a essere stritolato da un Movimento cinque stelle che ha dimostrato di essere fortissimo in Sicilia e da un centrodestra che – una volta trovate le ragioni per stare unito – punta a vincere un po’ dovunque. Insomma, quello dell’uninominale è un binario morto. E in molti casi, in quel collegio verrà lanciato il capolista della quota proporzionale.Sono otto le posizioni, quindi, più o meno sicure. Si tratta di quelle che verranno ricoperte dai capilista di. A quali collegi corrispondono? Si tratta dei due collegi che porteranno a Palazzo Madama, uno per la Sicilia occidentale e un altro per la Sicilia orientale (bisognerà candidare un uomo e una donna), e i sei per la Camera. In questo caso, dovranno essere almeno due le donne e quattro gli uomini.Nella Sicilia occidentale sono il collegio Sicilia 1–01 che unisce i territori dei collegi uninominali di Palermo-Capaci, Palermo centro e Palermo Sud; il collegio Sicilia 1-02 che unisce quelli di Trapani-Marsala , Monreale e Bagheria; il collegio Sicilia 1-03 che unisce quelli di Sciacca, Agrigento e Gela. Nella Sicilia orientale il collegio 2 – 01 è costituito dai collegi uninominali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto ed Enna; il collegio Sicilia 2 – 02 costituito dai collegi uninominali di Acireale, Catania e Misterbianco; il collegio Sicilia 2 – 03, costituito dai collegi uninominali di Paternò, Ragusa, Avola e Siracusa. Ecco le otto partite.Il problema, però, è che i posti certi, o quantomeno assai probabili (un disimpegno della base Dem potrebbe portare a risultati elettorali sorprendentemente deludenti) sono, come detto, solo quelli di capolista negli otto collegi. Ma alcuni di quei posti sono già prenotati. Uno, certamente, dal sottosegretario. Un altro dovrebbe andare al segretario regionale. Infine, eccoche ha annunciato con Orlando il suo passaggio al Pd e si è detto già “disponibile” a una candidatura. Difficile pensare che queste dichiarazioni non siano il frutto di un accordo sancito con un pezzo del Pd. Quello, appunto, più vicino a Matteo Renzi.Insomma, sono cinque i posti da capolista che restano a disposizione. Chi corre verso quei posti? Una dozzina di persone. A proposito di accordo con Renzi, infatti, tra chi spera c’è. “La parola di un segretario vale”, ha detto pochi giorni fa. Sarà. Fatto sta che a uno dei cinque posti da capolista restanti punta anche il pluriparlamentaree, per restare nell’area Emiliano, anche il presidente del Parco dei Nebrodi. Insomma, si sta già stretti così. Nel frattempo, però, ecco le tensioni nell’area Orlando: il ministro avrebbe chiesto a Renzi una quarantina di collegi, il segretario nazionale ne avrebbe concessi circa la metà. E così, come raccontava ieri il Corriere della Sera, il rischio “strappo” o disimpegno è molto alto. Tra i capilista, in questo caso, ecco scalpitareInsomma, accontentando solo questi, le posizioni sarebbero tutte già occupate. Peccato che al posto da capolista che potrebbe andare a Fabio Giambrone, dopo la clamorosa e puntualissima adesione al Pd di Leoluca Orlando, puntano anche i “giovani turchi” uscenti, mentre un posto reclama anche l’agrigentino. Sempre a Palermo, però, a puntare a quel posto è un’altra uscente:, deputata vicinissima a. Nonostante il capogruppo del Pd abbia salutato con favore l’arrivo nel Pd di Orlando, insomma, c’è quest’altro nodo da sciogliere, insieme a quelli, sempre per restare nell’area che fa capo a Lupo, degli altri uscenti come l’agrigentinaAnche perché, oltre al sicuro Faraone, si aspettano un posto sicuro anchea Catania e, motivo delle proteste di tanti militanti, a Caltanissetta. E ancora, ecco altri nomi forti come quello del rettore di Messinae il sindaco di Troina. Senza contare le voci che vedrebbero Sicilia Futura lanciare anche, a Messina,. Tutti in fila, ma i posti sono pochi. E con l’arrivo dinel Pd, adesso, stanno tutti un po’ più stretti.