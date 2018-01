Richiesta di non doversi procedere per l'artefice della trattativa, Totò Riina ormai deceduto.

Per Massimo Ciancimino, teste principale, sono stati chiesti 5 anni per avere calunniato l’ex capo della polizia Gianni Di Gennaro, e il non doversi procedere per prescrizione per il concorso esterni in associazione mafiosa.

E sono richieste pesantissime: quindici anni per il generale Mario Mori, 12 per il generale Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno, 12 per Marcello Dell’Utri, 6 per l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino, 16 anni per Leoluca Bagarella, 12 per Gaetano Cinà. A pronunciare le richieste il pm Vittorio Teresi anche a nome di Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene.perché viene contestata un'aggravante: "Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite - si legge all'articolo 339 - mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni"., "a seguito delle conclusioni oggi formulate dai pubblici ministeri di Palermo nell'ambito del procedimento sulla cosiddetta 'trattativa stato-mafia' - scrivono in una nota - non possono che rilevare l'abnormità della pena di anni 12 richiesta nei confronti del loro assistito". "Quest'ultima - concludono - non è altro che la risultante ad effetto di una requisitoria fondata su costruzioni accusatorie fantasiose e assolutamente sganciate dalla realtà, come sarà dimostrato nel momento in cui verrà finalmente data la parola alla difesa".