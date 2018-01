i rivolgiamo al buon cuore di chi desidera aiutarci in questa missione fra gli Ultimi".

Martedi dalle 14:45 alle 15:30.



Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 .



Oiovedì dalle ore 16:30 alle 18:00



Venerdì dalle 9:30 Alle 10:30

Sono soltanto alcune delle attività dell'associazione "Gli Angeli della Notte" che oggi lancia un appello alla cittadinanza per portare avanti un nuovo progetto. E' quello della mensa sociale dei poveri, che aprirà le sue porte domenica 4 febbraio in via Enrico Bevignani 64, nella zona di via Malaspina.sarà così la volta di un appuntamento settimanale a favore degli "ultimi", che si terrà ogni domenica alle 13. "Ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti - dice Giuseppe Li Vigni, da anni impegnato nelle attività della onlus - specie per la preparazione dei secondi piatti. Saranno almeno cinquanta le persone a cui offriremo il pranzo, ma abbiamo molte difficoltà nel reperire la quantità di cibo ed ingredienti necessaria. Vogliamo ricreare l'atmosfera di casa, far sentire loro in famiglia. Serve di tutto - prosegue - dagli ortaggi al pane, fino alla frutta. Ma anche carne rossa, pollo, uova. CPer dare una mano all'associazione è possibile recarsi in via Bevignani 64:Oppure contattare Gli Angeli della Notte tramite la loro pagina Facebook.