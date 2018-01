Io lo so. Infatti, non ho mai sostenuto di esserlo. Buona domenica". Lo scrive sul suo profilo Facebook Federica Argentati, già designata assessore all'Agricoltura per il Movimento cinque stelle nel corso della campagna elettorale per le Regionali e che secondo alcune indiscrezioni sarebbe uno dei nomi scelti dai vertici dei pentastellati in Sicilia per i collegi uninominali della Camera.

PALERMO - "Cosa penso? Penso che leggendo i giornali sono candidata. Però non è vero. Quindi io non sono candidata nonostante ciò che dicono i giornali.