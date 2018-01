Annamaria Angileri e Nino Musca. È Daniela Cardinale, nonostante le tante polemiche, a guidare il listino del collegio di Gela-Mazara-Agrigento. In questo caso non sono mancate le proteste e le rinunce: quelle dell'ex deputato regionale Giovanni Panepinto prima, poi quelle del vicedirettore di Svimez Giuseppe Provenzano che hanno rifiutato di essere piazzati al secondo posto. Una posizione che viene invece coperta dal trapanese Marco Campagna seguito da Teresa Diadema e Angelo Galanti.

c'è Leopoldo Piampiano, Milena Gentile a Palermo Libertà (anche se questa indicazione non è ancora certa), a Palermo-Settecannoli va Silvio Moncada, a Gela va Grazia Augello, a Bagheria correrà Franco Vasta, a Monreale l'uscente Franco Ribaudo, ad Agrigento Giuseppe Sodano figlio dell'ex senatore e sindaco di Agrigento Lillo, a Marsala c'è Pamela Orrù, a Mazara del Vallo per la lista “Insieme” c'è Nino Oddo.

Concetta Raia, a Ragusa c'è Venerina Padua, ad Avola Giovanni Giuca, a Siracusa Sofia Amodio.

nel corso dell'interminabile direzione nazionale del Partito democratico. Una direzione che ha provocato scossoni e polemiche, divisioni, rinunce e proteste. Ecco i nomi che oggi fanno parte delle liste del Pd per la Camera e il Senato.Nel collegio palermitano, il capolista è Fabio Giambrone, fedelissimo del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che proprio due giorni ha annunciato la propria adesione al Pd. A seguire, Mila Spicola, Carlo Di Pisa e Valeria Grasso, in passato vicina al Megafono di Rosario Crocetta. Nel collegio che comprende anche Marsala e Bagheria il capolista è Carmelo Miceli, poi eccoEcco i candidati nei collegi uninominali nella Sicilia occidentale: a Palermo-Resuttana-San LorenzoSarà il sottosegretario Davide Faraone a guidare il listino nella quota proporzionale nella circoscrizione della Sicilia occidentale. A seguire Teresa Piccione (vicina al capogruppo all'Ars Giuseppe Lupo), Paolo Ruggirello e Maria Iacono. Piccione correrà anche nell'uninominale a Palermo, a Palermo-Bagheria ecco il sindaco di Castelbuono ed ex Sinistra Italiana Mario Cicero, a Marsala Paolo Ruggirello, ad Agrigento Maria Iacono a Gela l'ex sindaco Angelo Fasulo, dopo il “no” dell'ex presidente della commissione regionale antimafia Lillo Speziale.Alla Camera nel collegio Catania-Acireale, il capolista è il premier Paolo Gentiloni, seguito dalla presidente del Consiglio comunale di Catania Francesca Raciti, dall'uscente dell'area Orlando Giuseppe Berretta e da Francesca Ricotta. A Messina-Enna, invece, la capolista è la sottosegretaria Maria Elena Boschi fedelissima del segretario nazionale Renzi: nel listino in seconda posizione il rettore dell'Università dello Stretto Pietro Navarra, Rosa Maria Di Giorgi e l'ex deputato regionale Giuseppe Laccoto. Nel collegio di Ragusa-Siracusa ecco il segretario regionale Fausto Raciti, poi Sofia Amodio, Mario D'Asta e Paoletta Susino.A Messina nell'uninominale correrà Pietro Navarra, a Barcellona Pozzo di Gotto c'è Natalia Cimino, a Enna il sindaco di Troina Fabio Venezia, ad Acireale Francesca Raciti, a Catania Giuseppe Berretta, a Misterbianco l'unico deputato regionale in carica Luca Sammartino, a Paternò c'èValeria Sudano è la capolista al Senato nel collegio della Sicilia orientale. Dopo di lei, l'ex deputato regionale e dirigente di Sicilia Futura Beppe Picciolo, quindi Alessandra Furnari e Fabio D'Amore. Quest'ultimo correrà anche all'uninominale a Messina, mentre ad Acireale ci sarà Giovanni Burtone, a Catania Valeria Sudano, a Siracusa Alessandra Furnari. Questi i nomi. Che stanno facendo esplodere il Partito democratico.