- "Negli ultimi tre anni sono arrivati alla Procura circa un migliaio di esposti anonimi per anno, quindi da due a tre al giorno, con una flessione nel 2017. Gli anonimi danno la misura del fatto che non è ancora maturata una coscienza civile che porta alla denuncia con nome e cognome. Il dato dimostra come non sia ancora radicata la prassi della denuncia consapevole, nonostante tutti i tentativi e gli incoraggiamenti anche legislativi verso le varie forme di whistleblowing". Lo ha detto il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario.contro la pubblica amministrazione, e quindi dove le indagini sono particolarmente difficili non fosse altro che per la evidente convergenza di interessi tra chi commette l'abuso e chi ne profitta, le forme di collaborazione con le autorità investigative e inquirenti sono ancora del tutto insufficienti a fronte delle dimensioni del fenomeno che appare prossimo a diventare endemico", ha aggiunto. "A differenza che per la mafia, da cui sempre più affiliati si allontanano, la corruzione non viene avvertita come una delle più pericolose forme di inquinamento della società. Manca la ripulsa sociale verso la corruzione", ha concluso. (ANSA).