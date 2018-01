Le sorprese, quindi, sono sempre dietro l'angolo. Ma le liste per le elezioni politiche sono praticamente fatte. Il centrodestra ha chiuso le proprie griglie, e salvo qualche eccezione e pochissime caselle da riempire, queste si trasformeranno negli elenchi ufficiali per il voto del 4 marzo.La decisione sui nomi degli azzurri da inserire nelle liste siciliane è il frutto dei lunghi e continui incontri ad Arcore. Ecco quindi i candidati di Forza Italia. A cominciare dalla Sicilia occidentale. Alla Camera, nel collegio 1 (quello di Palermo) il capolista è Francesco Scoma, a seguire Adelaide Mazzarino, Giacomo Terranova e Ada Terenghi. Nel collegio 2 (che comprende anche Agrigento e Caltanissetta) capolista è l'ex concorrente di Miss Italia Matilde Siracusano, a seguire Ugo Zagarella, l'ex tronista di Uomini e donne Ylenia Citino e Francesco Greco. Citino è capolista anche nel collegio 3 di Agrigento, dove resta vuoto per il momento il secondo posto, che per un po' è stato conteso dal presidente di Girgenti Acque Marco Campione e il consigliere comunale Andrea Mineo (figlio dell'ex parlamentare Franco). “Ho ringraziato il Presidente Silvio Berlusconi e il Coordinatore Regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè - il commento di Campione - per la proposta, ma non potendo assicurare l’impegno che la carica imporrebbe, il mio senso di responsabilità e di rispetto mi obbliga a rinunciare”. Al terzo posto Vanessa Sgarito, amica personale di Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi.Scelti anche i candidati all'uninominale sempre nella circoscrizione della Sicilia occidentale. Sono Francesco Cascio a Palermo-Resuttana, Ada Terenghi a Palermo centro, Antonello Antinoro a Palermo-Settecannoli, Pino Federico a Gela, Carolina Varchi a Bagheria, Saverio Romano a Monreale, Calogero Pisano ad Agrigento, Tiziana Pugliesi a Marsala, Tony Scilla a Mazara del Vallo.Al Senato, invece, nel proporzionale in Sicilia occidentale il capolista è Renato Schifani: a seguire Urania Papatheu, l'ex ministro Nitto Palma e Domitilla Giudice, figlia dell'ex deputato Gaspare. All'uninominale correranno Giulio Tantillo ed Ester Bonafede nei collegi palermitani, Tonino D'Alì a Trapani-Marsala, Vincenzo Giambrone ad Agrigento. L'ex assessore regionale Giovanna Candura correrà nel collegio “di centro” che comprende Caltanissetta, Enna e Messina.In Sicilia orientale, invece, i capilista alla Camera nel proporzionale saranno Stefania Prestigiacomo nel collegio 1 e nel collegio 3, Nino Minardo inel collegio 2. A seguire, dietro l'ex ministra nel primo collegio, quello che comprende Messina correranno l'ex deputato regionale Nino Germanà, Elisabetta Formica, figlia dell'altro ex deputato Santi e Dario Moscato. Nell'altro collegio guidato dalla Prestigiacomo ecco Giovanni Mauro, Rosi Pennino e Giuseppe Assenza. Dietro Minardo ecco Matilde Siracusano, e Dario Daidone.Nei collegi uninonimali correranno invece Matilde Siracusano a Messina, Franco Rinaldi cognato di Francantonio Genovese a Barcellona pozzo di gotto, Carmelo Lo Monte a Enna, Basilio Catanoso ad Acireale, l'ex assessore di Crocetta ed ex braccio destro di Lombardo Giovanni Pistorio a Catania, Manlio Messina per Fratelli d'Italia a Misterbianco, Giuseppe Lombardo nipote dell'ex governatore a Paternò, Katia Bruno a Ragusa, Daniela Armenia nuora di Pippo Gennuso ad Avola, Nicoletta Piazzese.Infine, il Senato. In Sicilia orientale la lista proporzionale verrà guidata da Gabriella Giammanco. A seguire ecco Bruno Alicata, l'ennese Gaetana Palermo e l'uscente ex alfaniano Salvo Torrisi. All'uninominale Urania Papatheu a Messina, Angelo Attaguile ad Acireale, Raffaele Stancanelli a Catania e Mariella Muti a Siracusa.