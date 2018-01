PALERMO - Una donna si è tuffata in mare a Mondello questa mattina. Ha lasciato i vestiti in spiaggia ed è entrata in acqua. Ma non ha fatto più ritorno. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Ma della donna nessuna traccia. (ANSA).

Scartata l'ipotesi del suicidio di una donna sulla spiaggia di Mondello a Palermo. Dopo un pomeriggio di ricerche da parte della Capitaneria di Porto e dei sommozzatori il giallo della donna scomparsa nel litorale palermitano si infittisce. Nel fondale non c'era traccia della bagnante e così gli agenti di polizia del commissariato Mondello hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stabilimento Ombelico del Mondo. Era stato proprio il titolare del lido a lanciare l'allarme verso le 14. Dal filmato si vede che una donna, probabilmente immigrata, attorno alle sei del mattino scende da un Suv e si spoglia completamente in battigia, lasciando tutti gli indumenti ammonticchiati sulla sabbia. A bordo della vettura c'è un uomo con un'altra donna. La donna indossa un accappatoio e risale in macchina. L'auto parte e va via. Adesso gli agenti di polizia proseguiranno nelle ricerche per cercare di risalire all'identità della donna e comprendere il motivo della messa in scena. (ANSA)