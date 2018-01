, protagonista della scena musicale e teatrale italiana per oltre quaranta anni. Aveva appena compiuto 75 anni. Tra i suoi successi 'Notre dame de Paris' che decise di portare in Italia con Riccardo Cocciante nel 2002. Un kolossal visto da due milioni e mezzo di spettatori solo nella versione italiana, con quasi mille repliche. E' del 2013, invece, l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo', che lo stesso produttore definì: "uno spettacolo teatrale folle". Già molti anni prima, alla fine degli anni '70, Zard mise in scena La Carovana del Mediterraneo, progetto musicale ideato da Angelo Branduardi. Zard fu anche grande organizzatore di concerti, tra cui quelli di Michael Jackson per il Bad World Tour nel 1988 e del Dangerous World Tour nel 1992. Nato a Tripoli il 6 gennaio 1943 da famiglia ebraica, fu costretto ad abbandonare la Libia nel 1967, a seguito delle persecuzioni contro gli ebrei in concomitanza della guerra dei 6 giorni.