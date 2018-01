E così la scarsa rappresentanza nei “posti sicuri” della aree “non renziane” in Sicilia si è tradotta, nel proporzionale, con esclusioni eccellenti nel prossimo parlamento: quella dell'ex governatore

, ad esempio, e quella, dopo diverse legislature di fila, del senatore

. Ma anche quelle di alcuni uscenti come

.

. Fuori dai posti sicuri anche alcuni nomi che erano stati indicati anche per la loro storia personale: è il caso del presidente del Parco dei Nebrodi

o del sindaco di Troina

. Tutti nomi che potrebbero essere ripescati nell'uninominale, considerato però una specie di "binario morto", viste le scarse possibilità, riconosciute dagli stessi dirigenti Dem, di ottenere dei collegi nello "scontro diretto" con i candidati grillini o del centrodestra.

, e finisce dentro le liste siciliane per le Politiche. È questo uno degli esiti meno prevedibili della lunga notte dei Democratici. Notte di tensioni e incontri, che arriva dopo una interminabile giornata di rinvii. La direzione nazionale, infatti, alla quale è stato affidato il compito di valutare le liste per le elezioni del 4 marzo, era stata inizialmente fissata per le 10,30 di ieri. Poi, rinviata prima alle 16, poi alle 20, quindi alle 22,30. Da lì, un nuovo silenzio, fino a una fugace dichiarazione del segretario nazionale Renzi che, scusandosi, rimandava tutto a notte fonda.Probabilmente l'area di, forse anche quella diche decidevano di disertare la direzione, mentre Antonello Cracolici sceglieva di votare contro le liste. Non hanno così assistito alla lunga lettura dei nomi presenti in lista. Compresi quelli siciliani.Al Senato, nel proporzionale, i capilista sonoper la Sicilia occidentale eper la Sicilia orientale. Dietro Faraone trova posto. Dietro Valeria Sudano, invece, eccoin rappresentanza di Sicilia Futura,Alla Camera, invece, non mancano le sorprese. A cominciare dal collegio di Palermo dove il capolista è, giunto dopo l'adesione last minute dial Pd. Dietro di lui,. Ed è proprio un esponente Dem a lungo anti-orlandiano invece a ricoprire il posto di capolista nel collegio che comprende Palermo, la provincia e parte del Trapanese: si tratta del segretario cittadino di Palermo,dietro di luiNonostante le polemiche, la spuntanel collegio di Caltanissetta-Agrigento: è lei la capolista. Mentre è il segretario regionalea guidare la lista del collegio della Sicilia orientale che abbraccia anche Paternò e Siracusa. Dietro di lui,. Il collegio di Catania centro invece sarà guidato dal premier, seguito dalla presidente del Consiglio comunale di Catania,. A Messina, invece, conferma per il rettore. Dietro di lui, in seconda posizione, la sottosegretariaInsomma, a fare il pieno sono i renziani.