Avvenimenti previsti per sabato 27 gennaio in Sicilia.1) PALERMO - Chiesa di S. Stanislao, ore 08:00 Celebrazione di una messa in memoria dei magistrati vittime del terrorismo e della mafia.2) PALERMO - Aula magna della Corte d'appello, ore 09:00 Inaugurazione dell'Anno giudiziario.3) CATANIA - Palazzo di giustizia, ore 09:00 Inaugurazione dell'Anno giudiziario.4) PALERMO - Aeroclub Beppe Albanese di Boccadifalco, ore 09:00 "Volando su Ballarò", lezione di avvicinamento al volo a 20 bambini dell'associazione "Le Balate".5) SIRACUSA - Palazzo Greco, corso Matteotti 29, ore 09:30 Terza giornata del convegno su "Sinfonie e armonie, dalla messa in scena ad oggi".6) PALERMO - Palazzo Reale, sale Duca di Montalto, ore 10:00 L'artista Fabrice Moireau spiega le sue tecniche di pittura e grafica d'arte agli studenti del liceo classico Umberto I.7) MONREALE (PA) - Palazzo Arcivescovile, ore 10:00 Giornata di studi in occasione del 750/mo anniversario della dedicazione della basilica cattedrale di Monreale. Relazione di Eusebio Gonzales della Pontificia università della Santa Croce, su "Genesi, Vangeli e Atti degli apostoli: i motivi di una scelta".8) CATANIA - Chiesa di San Nicolò l'Arena, ore 11:00 Presentazione del libro del presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia, "Il crollo del noi". Partecipa don Giuseppe Costa, già direttore della Libreria editrice vaticana. Modera il giornalista Luigi Ronsisvalle.9) CATANIA - Palazzo Platamone, ore 16:30 Presentazione del libro del deputato del Pd Giuseppe Berretta "La corsa a ostacoli. Cronaca di una legislatura vissuta pericolosamente".10) CALTAGIRONE (CT) - Municipio, ore 16:45 Visita del presidente della Regione Nello Musumeci.11) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton, ore 17:00 Giornata conclusiva dei lavori del sesto congresso regionale della Società italiana di cardiologia interventistica. 12) TERRASINI (PA) - Museo di Palazzo d'Aumale, ore 17:00 Presentazione del libro di Alessio Palazzolo "Cunti Ri caccia - Cunti, parrati, ritratti, versi e ricetti ri caccia e cacciatura cinisara e favaruttara".13) CATANIA - Via Prefettura, ore 17:00 Presidio organizzato dal Comitato di base NoMuos/NoSigonella contro l'aggressione turca al popolo curdo.14) CATANIA - Museo Emilio Greco, p. San Francesco, ore 17:30 Inaugurazione della mostra fotografica, a cura della fotografa Deborah Cartisano, dal titolo "Auschwitz, la memoria rende liberi", in occasione della Giornata della memoria per le vittime dell'Olocausto. Presente l'autrice.15) CATANIA - Santa Chiara, Castello Ursino, ore 18:00 La mostra "Totò genio", dedicata ad Antonio De Curtis, inaugura la Galleria d'arte moderna alla presenza del sindaco Enzo Bianco e dell'assessore comunale ai Saperi e alla bellezza condivisa Orazio Licandro.16) SCICLI (RG) - Caffè letterario Brancati, ore 18:00 Presentazione del libro di Rosario Blandino "Dalla sigaretta alla cicca, e quel che ci sta in mezzo".17) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 20:30 Concerto della Memoria "Himalayana", di Capostagno, in prima esecuzione moderna. Si replica il 28 gennaio alle 17.30.18) MESSINA - Sala Laudamo, ore 21:00 Lo spettacolo "La Famiglia M", testo e regia di Orazio Condorelli, inaugura la rassegna "Show-Off".