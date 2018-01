Rispetto agli elenchi resi noti nella direzione nella notte tra venerdì e sabato, qualcosa è cambiato in extremis. Scorrendo gli elenchi pubblicati sul sito del Partito democratico si nota subito la rivoluzione. Che ha un nome ben preciso:. La renziana doc infatti si materializza nella nuova versione delle liste pubblicata sul sito del Partito democratico in ben tre collegi plurinominali della Camera come capolista. Nel primo ha scalzato dal primo posto il segretario regionale Fausto Raciti, nel secondo il rettore Pietro Navarra, retrocesso a numero due, nel terzo il segretario provinciale di Palermo Carmelo Miceli , candidato a sorpresa da Faraone. Si tratta di una novità di non poco conto. Maria Elena Boschi è anche candidata in un collegio uninominale blindatissimo. Renzi l’ha piazzata infatti a Bolzano, dove il Pd è alleato con la Sudtiroler Volkspartei e dovrebbe spuntarla. In quel caso, Boschi risulterebbe eletta in Alto Adige e nei tre collegi siciliani si scorrerebbero le liste, senza scossoni rispetto al primo annuncio. Ma se la sottosegretaria dovesse uscire sconfitta a Bolzano, verrebbe eletta proprio in uno dei tre collegi siciliani, nel peggiore. E così i numeri due della lista sono oggi un po’ meno sicuri di entrare in Parlamento.Lì ha rinunciato l’uscente Franco Ribaudo, che ha aspramente criticato la candidatura di Miceli. Al suo posto, l’ennesimo renziano, cioè, deputato regionale non rieletto di Sicilia Futura. Nel collegio di Gela al posto didovrebbe andare – anche se il sito del Pd ancora non lo riporta – la renziana. E ancora,sostituisceche ha rinunciato a correre nel collegio Mazara-Sciacca, il segretario regionale di Sicilia Futuraprende il posto diad Acireale, mentreprende il posto diche ha scelto di non accettare la candidatura. Intanto, nel partito siciliano la tensione è altissima per le scelte del Nazareno che ha visto l’entourage di Renzi premiato a spese di tutte le altre anime del partito.