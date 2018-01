La lista centrista di Beatrice Lorenzin, alleata del Pd, nell’Isola schiererà una squadra di amministratori locali, senza uscenti e veterani. Due i collegi uninominali in cui la coalizione di centrosinistra schiererà un candidato centrista: Agrigento e Barcellona-Milazzo. Qui sarà candidata Natalia Cimino, che dovrebbe sfidare tra gli altri il cognato di Francantonio Genovese, Franco Rinaldi.E non ci sarà quasi certamente nemmeno Dore Misuraca. Anche Giuseppe Marinello, che ha lavorato sulle liste in Sicilia occidentale, non dovrebbe candidarsi. Al Senato, infatti, dovrebbe guidare la lista in Sicilia occidentale Fabrizio Cicchitto. Nei giorni scorsi si era chiamato fuori dal progetto Giuseppe Castiglione. Nella Sicilia orientale la lista centrista schiererà diversi amministratori locali. Capolista alla Camera a Messina è il sindaco di Mistretta Liborio Porracciolo. In lista Elina Petrella, Paolo Alibrandi, Mirella Petrisi. Capolista al Senato nella Sicilia orientale il sindaco di Lipari Marco Giorgianni.